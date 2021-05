0 Facebook La lite, poi il volo dal balcone: ragazzina cade giù durante la Dad. Paura in provincia di Napoli Cronaca 19 Maggio 2021 09:27 Di redazione 1'

Il dramma si è verificato a Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Nel comune più grande dell’area Metropolitana del capoluogo campano, una ragazzina di soli 15 anni ha rischiato di perdere la vita.

Secondo quanto riportato da Teleclub, i fatti sono accaduti in via Libero Bovio, nei pressi della villa comunale. L’adolescente, forse a causa di una lite con i propri genitori, si è gettata dal balcone di casa finendo sull’asfalto.

Il tutto è accaduto mentre la 15enne stava facendo normale lezione scolastica in Dad (Didattica a distanza). Ancora sconosciuti movente e dinamica dei fatti. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia.

Dopo l’impatto con la strada è scattato l’allarme. Immediata la chiamata ai soccorsi. I sanitari del 118 sono intervenuti e dopo aver prestato le prime cure alla giovane, hanno provveduto a trasportarla d’urgenza in ospedale. Per fortuna la ragazzina non è in pericolo di vita. Ha riportato solo alcune fratture.