0 Facebook Dramma nella movida napoletana, noto pr trovato morto in casa: l’ultimo post Cronaca 19 Maggio 2021 22:02 Di redazione 2'

Dolore nel mondo della movida napoletana. Nella tarda serata di questo mercoledì la notizia della scomparsa di un noto pierre è iniziata a circolare sui social e nelle varie chat Whatsapp. Uomo di cinquant’anni, molto conosciuto nel salotto di Napoli, è stato trovato morto nel suo appartamento. Da chiarire le circostanze della morte.

Addio a un noto pr di Napoli

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno circolando in queste ore sui social. “Non ci posso credere A.”, “A. perché”, queste e tante altre parole di dolore per la scomparsa di un uomo che ha fatto la storia del by night partenopeo.

Poi c’è l’ultimo messaggio lasciato dal pr sul suo profilo Facebook, parole che appaiono come un saluto agli amici e agli affetti: “Ho trascorso una vita bella aiutando tutte le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me, spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono….anzi sono solo un fesso”. Parole a cui oggi le tante persone che gli volevano bene non riescano a darsi una spiegazione. Da chiarire le cause del decesso e se possa essersi trattato di un gesto volontario.