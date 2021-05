0 Facebook Vasto incendio alla Sanità, a fuoco intero appartamento: tam-tam sui social Cronaca 18 Maggio 2021 14:18 Di redazione 1'

Questa mattina una colonna di fumo nero ha spaventato gli abitanti della Sanità a Napoli. Un vasto incendio è divampato nell’appartamento di un edificio a pochi metri da piazzetta San Vincenzo. Le foto del rogo sono iniziate a circolare nei vari gruppi social legati al territorio, in tanti spaventati si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Incendio alla Sanità

Sembrerebbe che a provocare il rogo sia stato un cortocircuito, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno delimitato l’area interessata dal rogo e hanno provveduto a spegnere le fiamme. Per fortuna al momento dell’incendio pare che non ci fossero persone in casa, dunque non ci sarebbe alcun ferito.

Il rogo era ben visibile anche a lunga distanza, tantissime infatti le segnalazioni nei gruppi di chi da lontano è riuscito a documentare quanto stava avvenendo.