Scende dall'auto, entra nel bar e fracassa la testa del titolare con un martello: orrore nel Napoletano Cronaca 17 Maggio 2021

Vi sono indagini in corso e i dovuto accertamenti dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a comprendere la dinamica e il movente dei fatti.

Siamo a Marano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Come riportato da Il Mattino, un uomo è giunto all’esterno di un bar sito in corso Vittorio Emanuele. È sceso dall’auto armato di martello ed ha aggredito e colpito il titolare del locale.

Immediata la chiamata dei soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno provveduto a curare la vittima della violenta aggressione.