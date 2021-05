0 Facebook Festa abusiva senza mascherine, dopo le polemiche la risposta di Daniele De Martino: “Vergognati, viscido e fallito” Cronaca 17 Maggio 2021 16:42 Di redazione 3'

La canzone dedicata a un pentito che dovrebbe vergognarsi per aver deciso di collaborare con la giustizia. Parole che hanno scatenato le polemiche e l’invettiva del Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

Poi la festa abusiva a Lecce, con molti invitati mostrati senza mascherina. Un contesto portato all’attenzione delle forze dell’ordine. Non c’è fine alla bufera che ha travolto il cantante neomelodico Daniele De Martino. Di seguito la sua risposta pubblicata sui social.

Il post di De Martino –

CARISSIMO FRANCESCO EMILIO BORRELLI .. NEMMENO TI DO L’ONORE DI METTERCI LA MIA FACCIA CON LA MIA VOCE PER CITARE IL TUO NOME … SAI PERCHÉ ? PERCHÉ DI UN ESSERE FALLITO COME TE, CHE A NAPOLI LO PICCHIANO 3 VOLTE AL GIORNO PER STRADA, COSA DOVREI PENSARE ? UN MOTIVO CI SARÀ. SEI L’ESSERE PIÙ FALSO E IMBROGLIONE CHE POSSA ESISTERE ! SEI BRAVO SOLO A ROMPERE LE SCATOLE AI NAPOLETANI E AI CANTANTI NEOMELODICI …

SCUSA DIMENTICAVO ANCHE AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI. MA SAI CHE C’È ??? CON ME STAI PERDENDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL TUO TEMPO … PERCHÉ IO NON SONO COMANDATO DA NESSUNO SOPRATTUTTO NELLA MIA VITA NON HO MAI AVUTO UN PADRONE … TI COMUNICO CHE IO SONO NATO PRINCIPALE NO SOLDATO 😉 QUINDI PUOI PRESENTARE TUTTE LE DENUNCE CHE VUOI … IO RACCONTO LE STORIE VERE , LE STORIE DI TUTTI I GIORNI , L’AMORE , LA SOFFERENZA DI UNA MALATTIA , LA SEPARAZIONE DI DUE GENITORI , L’AMORE PER I PROPRI FIGLI ,

LA VITA DI NOI GIOVANI , E PURE LA VITA DI QUELLI CHE HANNO AVUTO UN DESTINO SBAGLIATO … IL TUO PROBLEMA QUAL È???? ALLORA QUANDO IN TELEVISIONE TRASMETTONO GOMORRA , IL CAPO DEI CAPI , AL CAPONE , IL PADRINO , LA PARANZA DEI BAMBINI , SQUADRA ANTIMAFIA , ONORE E RISPETTO , TUTTI FILM CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL CINEMA ITALIANO … COME MAI LÍ DATE PERMESSI E NON DITE NIENTE ???

OPPURE UN CANTANTE DI NOME ( BELLO FIGO) CHE ISTIGA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.. STRACCIA SOLDI .. PRENDE PER IL CULO MEZZA ITALIA ? LI NON DITE NIENTE ? ANZI LI VEDI PURE SUGLI SCHERMI TELEVISIVI…PERCHÉ SE QUALCHE CANTANTE NAPOLETANO RACCONTA LA STORIA DI UNA VITA DIFFICILE DIVENTA UN PROBLEMA ?? CERTO SE ATTACCASSI LORO NON TI CALCOLEREBBERO NEPPURE PERCHÉ TU CONTI POCO PER LORO ANZI NIENTE …

VERGOGNATI CHE SEI UNA PERSONA VISCIDA E PIENA DI CATTIVERIA DENTRO…INVECE DI PERDERE TEMPO A FARE L’EROE CERCA DI FARTI AMARE DAL POPOLO , SOPRATTUTTO AIUTA IL NOSTRO POPOLO … CHE PROBLEMI CE NE SONO TANTI … IL PROBLEMA NON SARÀ SICURAMENTE UNA CANZONE … OPPURE NOI CANTANTI NEOMELODICI BORRELLI NON VALI NIENTE !!!!! Ti comunico che la produzione che sta producendo questo film è molto Ma molto forte .. quindi si sta facendo una risata sulle tue istanze sai perché ? Perché perderai con tutto il peso che porti addosso ahaha ciao vice presidente !!!