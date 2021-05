0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 550 nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 17 Maggio 2021 16:56 Di redazione 1'

Sono 550 i positivi del giorno in Campania di cui 151 sintomatici, su 7.429 tamponi molecolari processati. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale.

Si registra il decesso di 28 persone, 15 nelle ultime 48 ore, mentre sono 1.593 i guariti. Da inizio emergenza sono morti in Campania 6.844 pazienti, mentre i guariti sono stati in totale 326.771. Ci sono 95 persone ricoverate in terapia intensiva, quattro meno di ieri, su 656 posti letto disponibili, e 1.166 in degenza, otto meno di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili.

