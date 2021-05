0 Facebook Salerno, movida con rissa: coinvolti 20 ragazzi, due accoltellati Cronaca 16 Maggio 2021 15:02 Di redazione 2'

E’ di due feriti il bilancio di una rissa scoppiata, nella serata di ieri, in centro a Salerno, durante le ore della movida. Secondo una prima ricostruzione, due gruppi di ragazzi, circa una ventina in tutto, sono venuti alle mani sul lungomare, all’altezza della spiaggia di Santa Teresa, luogo di ritrovo di giovani. Poi, da li’, si sono spostati nei pressi di un noto fast food della zona.

Non si conoscono i motivi dello scontro, durante il quale sarebbe spuntato anche un coltello. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Salerno, ma le loro condizioni non sono gravi. Le indagini affidate alla polizia. E ieri pomeriggio, i ‘falchi’ della squadra mobile salernitana hanno arrestato un 21enne, che ora e’ ai domiciliari in attesa della convalida.

Notato dagli agenti nei pressi di un autolavaggio, il giovane e’ stato trovato in possesso di droga. Dalla perquisizione nel suo monolocale, i poliziotti hanno recuperato 330 involucri di cocaina-crack occultati in alcune buste di cellophane, vari cristalli di cocaina-crack nascosti nell’appartamento, oltre a vari strumenti utili al confezionamento e alla vendita delle dosi, per un totale di circa 170 grammi. Secondo gli investigatori, la droga era pronta per essere spacciata sul territorio salernitano anche durante la ‘movida’.