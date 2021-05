0 Facebook Scoppia incendio nel Napoletano, le fiamme distruggono una casa: agente – eroe salva bimbo Cronaca 14 Maggio 2021 16:40 Di redazione 1'

fEra fuori servizio ma questo non gli ha impedito di compiere il suo dovere. Siamo in provincia di Napoli, a Casalnuovo. In via Cardona si sono sentiti ad un certo punta urla e richieste di aiuto. L’agente, impiegato presso il commissariato di Scampia, si è affacciato.

Dal balcone il poliziotto ha vito fiamme e fumo provenienti da un’abitazione vicina. L’allarme è scattato da un uomo che vive in quell’appartamento colpito da un incendio. In casa c’era un bimbo di nove anni.

Per questo l’agente è subito intervenuto entrando nell’abitazione e riuscendo a portare via il piccolo. Nel frattempo sono giunti anche i Vigili del fuoco che hanno proveduto a spegnere le fiamme divampate poco prima. Come riportato da Internapoli, il poliziotto è stato poi ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di un’intossicazione.