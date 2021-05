0 Facebook Cade con l’auto sui binari e muore, la sua chiamata al 112 evita una strage: bloccata linea ferroviaria Cronaca 14 Maggio 2021 18:21 Di redazione 1'

Incidente sui binari, autista muore in ospedale ma prima è riuscito a evitare una tragedia. L’uomo, Andrea Deni, mercoledì sera è finito con la sua vettura sulla linea ferroviaria dell’Alta Velocità nel Milanese, un brutto incidente a seguito del quale purtroppo è deceduto.

Cade sulla linea ferroviaria con l’auto e muore

L’uomo è riuscito a chiamare il 112 prima di perdere conoscenza e a lanciare l’allarme: “Sono precipitato con l’auto sui binari“. Una telefonata che ha evitato una tragedia, poiché la telefonata ha messo in moto i soccorsi e la tratta interessata dall’incidente è stata immediatamente interrotta e così il convoglio in arrivo ha evitato di collidersi con l’auto di Deni.

L’uomo è stato prontamente soccorso, le sue condizioni però sono apparse subito molto gravi. Ricoverato in terapia intensiva è deceduto pochi giorni dopo il suo ricovero. L’auto si era scontrata con il new jersey ed è caduta sulla linea ferroviaria, l’impatto è stato troppo violento. La procura sull’episodio ha aperto un’inchiesta per comprendere perché la barriera non ha retto all’urto. La telefonata di Deni, intanto, ha evitato che ci fossero altre vittime, oggi è ricordato da tutti come un eroe.