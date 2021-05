0 Facebook Pozzuoli, uomo arriva in ospedale e defeca sopra una sedia del pronto soccorso Uomo defeca su una sedia all'ospedale di Pozzuoli. L'immagine è diventata virale sui social ed ha scatenato molte polemiche Cronaca 13 Maggio 2021 08:56 Di redazione 1'

È entrato nel pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (in provincia di Napoli), si è abbassato i pantaloni ed ha defecato sopra una sedia. Si, esatto, ha fatto cacca davanti a tutti gli altri pazienti e ai sanitari presenti in quel momento.

Poi, secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, ha preso della carta da un rotolone per pulirsi ed è andato via, lasciando il ‘regalo’ fatto al nosocomio su quella sedia. Incredulità, sdegno e stupore da parte di tutti.

Alcuni testimoni hanno affermato che l’uomo in questione sarebbe giunto in ospedale in evidente stato di ebbrezza. La foto che ha mostrato tutta la scena è diventata immediatamente virale scatenando molte polemiche.