Lite in famiglia degenera, uomo aggredito e picchiato dal fratello, dalla cognata e dai nipoti
Cronaca 13 Maggio 2021

Lite in famiglia degenera, intervengono i carabinieri. I militari della Stazione di Montefalcone di Val Fortore, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato quattro persone per lesioni personali, minaccia aggravata, percosse e violazione di domicilio.

Picchiato da fratello, cognata e nipoti

Le indagini sono partite dalla richiesta di intervento di un 55enne, la vittima, aggredito dal fratello, dalla cognata e dai nipoti. I quattro erano entrati in un terreno adiacente alla sua abitazione, scavalcando il recinto, e poi lo avevano percosso e minacciato per vecchi dissidi.

I militari dell’Arma hanno proceduto anche al ritiro cautelare di tre fucili da caccia regolarmente detenuti da uno degli aggressori.