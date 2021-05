0 Facebook Napoli, calcio in petto al soccorritore e aggressione al medico: follia a Ponticelli Cronaca 12 Maggio 2021 13:47 Di redazione 2'

Ancora un episodio di violenza che ha visto come vittime i sanitari del 118. A denunciarlo la pagina Facebook dedicata ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’. Protagonista un paziente autolesionista già noto agli operatori, costretti ad essere scortati dai carabinieri.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate –

Il tutto è successo ieri sera intorno alle 21 all’equipaggio 118 della postazione Ponticelli, allertata per paziente autolesionista a via Vera Lombardi (stesso a Ponticelli). Siccome Il soggetto, era già noto al servizio 118, l’ambulanza e’ stata scortata dai carabinieri.

Appena entrati presso il domicilio ,il paziente ,chiede di parlare con il medico, quest’ultimo si avvicina e viene sbalzato a terra con un calcio in pieno petto, davanti agli occhi delle forze dell’ordine.

Vengono allertate altre volanti (totali 7), lo trasferiscono con la loro auto all’OSpedale del mare poiché all’aggressione fisica sono seguite minacce pesanti a carico dei sanitari del 118. Il facinoroso, appena entra in Pronto soccorso aggredisce anche l’infermiere del triage. Il medico del 118 sceglie di non refertarsi per continuare il servizio date le poche ambulanze.