0 Facebook Dramma in strada, bambino di 7 investito e ucciso sulle strisce pedonali: addio a Gioele Cronaca 12 Maggio 2021 08:10 Di redazione 2'

Hanno sperato tutti fino all’ultimo che ce la potesse fare, la famiglia non ha abbandonato il suo capezzale attendendo che riaprisse gli occhi. Purtroppo il piccolo Gioele, bambino di 7 anni investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasportato d’urgenza giovedì 6 maggio dopo che un’automobile l’aveva centrato in pieno.

Gioele investito e ucciso sulle strisce

Il piccolo, residente a Cernusco Lombardone, era in compagnia della madre Jenny, 38 anni e della sorellina di 12 anni quando è stato investito. Ferite anche loro ma lievemente. Il dramma era avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì, davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco, gli stessi che sono intervenuti a prestare il primo soccorso a Gioele, alla sorella e alla madre. A guidare l’auto un cittadino di origini pakistane di 38 anni, residente a Carnate. L’uomo è stato denunciato.

Le condizioni di Gioele sono apparse subito disperate, nonostante i tentativi di salvargli la vita, purtroppo il bambino è deceduto dopo cinque giorni di agonia. Adesso si aggrava la posizione del conducente, che potrebbe essere accusato di omicidio stradale. Sconvolti i familiari del bambino.