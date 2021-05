0 Facebook Barbara D’Urso ha un fidanzato: “La conduttrice non è più single, il suo lui è molto conosciuto” Spettacolo 12 Maggio 2021 19:09 Di redazione 2'

Barbara d’Urso non sarebbe più single, al suo fianco ci sarebbe un uomo bello alto e biondo. A riportare il gossip è Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, amico della presentatrice Mediaset. Si tratterebbe di Francesco Z., che ha alle spalle un divorzio e tre figli: il più grande ha vent’anni, il più piccolo dodici. Il giornalista precisa che la ‘soffiata’ non l’ha avuta dell’entourage di Barbarella e nemmeno da lei, ma da fonti da lui consultate.

Francesco Z. è un assicuratore, solo pochi giorni fa è finito al centro del gossip nostrano. Motivo? Si è mormorato che dietro alla cascata di rose rosse ricevute da Elisabetta Gregoraci ci fosse proprio lui. Insomma, si è beccato del corteggiatore tenebroso della showgirl calabrese. Il retroscena, però, si è rivelato un buco nell’acqua, come dire infondato. A smentirlo è stato il diretto interessato, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Come sanno i miei adorati figli, da molto tempo amo un’altra donna. E da qui subentra, come sempre, la mia nota riservatezza”, ha chiosato l’assicuratore.

Anche l’ex moglie di Flavio Briatore, nell’apprendere la notizia sul suo conto, si è affrettata a bollarla come falsa. Le rose è vero che sono state mandate, ma evidentemente non da tal Francesco Z., il cui cuore batte per un’altra donna da parecchio. Chi? Roberto Alessi è sicuro che i sentimenti ricambiati dell’uomo siano quelli provati per Barbara d’Urso. Il giornalista si spinge persino a dire che a breve la coppia potrebbe uscire allo scoperto.