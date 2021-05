0 Facebook Spari nel rione a Benevento, 32enne colpito dai proiettili per una ragazza: coinvolto il fratello Cronaca 11 Maggio 2021 16:03 Di redazione 1'

E’ ricoverato in ospedale a Benevento, non in gravi condizioni, un trentaduenne ferito ieri notte alle gambe da un trentunenne del posto. A sparare, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il fratello di una ragazza, forse perche’ infastidita.

Il ferimento e’ avvenuto al rione Liberta’ nel capoluogo sannita. Sull’accaduto indagano i carabinieri che sono sulle tracce dei due fratelli.