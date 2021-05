0 Facebook Chiuso l’Arenile di Bagnoli: clienti beccati in piscina. I titolari: “Torneremo più forti di prima” Cronaca 11 Maggio 2021 14:37 Di redazione 1'

Chiusura temporanea per l’Arenile di Bagnoli. I Carabinieri sono entrati nella struttura balneare di via Coroglio trovando aperta la piscina e i clienti all’interno che facevano il bagno. Questo al momento non è ancora permesso secondo le norme anti Covid.

Il locale è stato quindi chiusi per 5 giorni. Clienti e titolari sono stati sanzionati.

A rendere noto l’accaduto sono stati i gestori dell’Arenile tramite un post pubblicato su Facebook: “Vi informiamo che fino a venerdì l’arenile di bagnoli sarà chiuso al pubblico. Benché gli stabilimenti balneari possono stare aperti con tutti i loro servizi accessori abbiamo avuto una disattenzione in riferimento all’apertura al pubblico della piscina che invece può aprire dal 15 maggio. Pur non condividendo la chiusura totale della struttura invece della sola piscina, rispettiamo comunque la disposizione dell’ A.G. Ci dispiace per il disagio ma riapriremo da sabato più forti di prima”.