Carabiniere prende a calci un giovane in strada nel Napoletano: "Marescià non ho niente" Cronaca 11 Maggio 2021

Sta passeggiando sopra un marciapiede ai margini di una strada secondaria, all’improvviso gli si para di fronte un’automobile dei carabinieri. Un militare esce dalla vettura e dopo aver detto qualcosa al giovane lo aggredisce.

Qualche calcio, mentre la portiera dell’auto è ancora aperta e alla guida siede il collega del carabinieri, e le parole del ragazzo che avrebbe detto: “Marescià non ho niente!”. Le immagini di questo video pubblicate da Il Riformista sono diventate virali sul web.

I fatti descritti sarebbero accaduti a Terzigno, località vesuviana in provincia di Napoli. È sera, probabilmente dopo il coprifuoco. Il ragazzo protagonista di questo episodio è stato aggredito e minacciato dal carabiniere. Il filmato è stato ripreso da un balcone ed è stato acquisito come prova.

La nota dell’Arma

Con riferimento al video diffuso in rete dal gruppo denominato “Welcome to Favelas”, attivo sui social e sulle app di messaggistica istantanea, il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell’Arma, valori di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l’agire dei tanti Carabinieri che, con sacrificio e dedizione, operano per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio anche la propria vita.