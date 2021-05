0 Facebook Paura nel cuore di Napoli, uomo raggiunto da colpi d’arma da fuoco: “Erano due sconosciuti” Cronaca 10 Maggio 2021 10:03 Di redazione 2'

Si torna a sparare nel cuore di Napoli. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’1, un uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco in piazza Montesanto, davanti alla stazione della Cumana.

Uomo sparato a Montesanto

Secondo quanto riportato da Fanpage, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, dove è stato medicato. Non è in pericolo di vita e ha ricevuto una prognosi di pochi giorni. La vittima del ferimento ha raccontato ai medici e alle forze dell’ordine intervenute come da prassi, di essere stato raggiunto da uno scooter con a bordo due sconosciuti, che improvvisamente hanno estratto una pistola e fatto fuoco, colpendogli le gambe. I due sarebbero poi scappati subito.

La vittima si trovava in piazza con alcuni amici e ha riferito di non conoscere le persone che l’hanno ferito. Sull’episodio indaga la Polizia, bisognerà chiarire se si sia trattato di un tentativo di rapina finito nel sangue, di una ritorsione o di un avvertimento. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo gli spostamenti delle vittime e le sue frequentazioni e probabilmente acquisiranno le telecamere di videosorveglianza per vedere se il motorino con a bordo i due malviventi è stato immortalato.