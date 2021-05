0 Facebook Auto contro recinzione in ferro, muore giovane di 21 anni: dolore per Stefano Pagano Cronaca 9 Maggio 2021 19:12 Di redazione 1'

Auto perde il controllo e i finisce contro una recinzione, muore giovane di 21 anni. Il drammatico incidente è avvenuto in via Archimede, nel centro di Ragusa. Ferito un altro giovane di 22 anni alla guida di una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava anche la vittima.

Addio a Stefano Pagano

L’auto, per cause non ancora accertate, e’ sbandata finendo contro una recinzione in ferro ai lati della carreggiata. La vittima si chiamava Stefano Pagano e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Immediato l’arrivo dei sanitari sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Non appena la notizia della morte di Stefano Pagano si è diffusa sui social, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo e la sua famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del ragazzo.