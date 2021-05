0 Facebook Giustizia, Amedeo Laboccetta (Polo Sud): “Commissione d’inchiesta su tutti gli scandali, al fianco di Maurizio Turco” Politica 8 Maggio 2021 14:47 Di redazione 1'

L’ex deputato di Napoli, Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud è intervenuto sull’argomento Giustizia. In una nota ha chiarito di essere al fianco di Maurizio Turco nella richiesta per il referendum.

“Fermo restando che continua pesantemente la nostra battaglia per far nascere una Commissione di inchiesta su tutti gli scandali che hanno letteralmente sconvolto l’ordine giudiziario, siamo anche pronti a sostenere la storica battaglia del Partito Radicale. Il referendum che Maurizio Turco ha avviato in questi giorni ci vede impegnati al suo fianco. La Giustizia non e’ un accessorio, tanto meno i Giudici non possono abusare del loro potere per condizionare la Politica nella nostra Nazione. Polo Sud contribuirà nelle principali città del Mezzogiorno D’Italia con i suoi militanti e simpatizzanti a raccogliere le firme necessarie affinché l’antico sogno del compianto Marco Pannella possa finalmente concretizzarsi”, questa la nota di Laboccetta.