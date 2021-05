0 Facebook San Potito Sannitico piange Naike Cefarelli, deceduta a 38 anni dopo una lunga battaglia Cronaca 6 Maggio 2021 17:08 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di San Potito Sannitico, comune in provincia di Caserta. E’ deceduta a 38 anni Naike Cefarelli, donna amante dello sport conosciuta da tutti.

Dolore per la morte di Naike Cefarelli

Naike era malata da tempo e purtroppo ha perso la battaglia più dura. Nonostante il coraggio e la tenacia avuti in tutto questo tempo, non è riuscita a sconfiggere il brutto male. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che la conoscevano e le volevano bene.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Naike Cefarelli: “Non ci sono parole per descrivere in questo momento il vuoto che hai lasciato….eri la mia amica d’infanzia, i ricordi di scuola, le chiacchierate davanti a un diario, eri tu così dolce, buona, gentile, manchi tanto ma proprio tanto ….. R.I.P”, queste e molte altre le parole in ricordo della trentottenne.

I funerali di Naike Ceffarelli si sono tenuti nel pomeriggio di giovedì presso la parrocchia di Santa Caterina nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.