Sant'Angelo d'Alife piange il piccolo Kevin Mecaroni: dolore per la scomparsa del bimbo di 4 anni Cronaca 5 Maggio 2021

Dolore a Sant’Angelo d’Alife, comune in provincia di Caserta, per la scomparsa del piccolo Kevin Mecaroni, bambino di tre anni deceduto a causa di una grave forma di tumore. Una notizia che è iniziata a circolare nei vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la famiglia.

L’addio si Sant’Angelo d’Alife al piccolo Kevin

Al bambino era stato diagnosticato un rabdomiosarcoma ad una gamba. I genitori avevano provato a consultare i migliori medici affinché si riuscisse a trovare una cura per il piccolo. Era stata avviata anche una raccolta fondi per supportare la famiglia nelle spese mediche. Purtroppo, però, nonostante la tenacia dei genitori, per Kevin non c’è stato nulla da fare.

La salma del bambino è rientrata nella giornata di lunedì da Roma e nel primo pomeriggio di questo martedì saranno celebrati i funerali a Sant’Angelo d’Alife nella chiesa di Santa Maria Della Valle nel pieno rispetto della normative anti-Covid. In queste ore sono moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi sta esprimendo la propria vicinanza alla famiglia di Kevin. In occasione dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino. La tragica notizia è stata riportata dal sito Casertace.