Tiziana malata di tumore da Pomezia sceglie la Casina Vanvitelliana per risposarsi 3 Maggio 2021

E’ una storia d’amore ed emozione quella che arriva da Bacoli e ha raccontato il primo cittadino, Josi Della Ragione. E’ la storia di Tiziana e Rocco, marito e moglie, che hanno deciso di risposarsi e da Pomezia hanno scelto il meraviglioso scenario della Casina Vanvitelliana.

Il matrimonio di Tiziana a Bacoli

Tiziana combatte da anni contro un cancro e anche grazie all’amore del marito lo fa ogni giorno con coraggio e forza. Hanno scelto di rinnovare le loro promesse nuziali e per farlo hanno scelto un luogo magico, la Casina Vanvitelliana. A raccontare quella che è stata una giornata ricca di emozioni è stato il sindaco di Bacoli in un post sulla sua pagina Facebook in cui ha condiviso anche alcune immagini del matrimonio.

“Tiziana combatte da anni contro il cancro. È una donna forte. Lo fa anche grazie a Rocco, il marito che oggi ha voluto risposarla. In un luogo fiabesco. Da Pomezia, alla Casina Vanvitelliana. Bacoli ha ospitato questo straordinario atto d’amore, attraverso l’aiuto di tante donne e uomini. Nel Real Casino dei Borbone, la famiglia è stata accolta con musica suonata al pianoforte, sale adornate per l’occasione. Torta, brindisi, petali. Tanta solidarietà, tanta bellezza. Sul lago Fusaro. Viviamo in una terra magica. Non solo per le meraviglie culturali e paesaggistiche. Ma soprattutto per lo splendore d’animo del popolo bacolese. Oggi Tiziana ha esaudito un suo sogno. Oggi Bacoli ha abbracciato zia Caterina ed il suo Taxi Milano 25. È stato emozionante. Forza Tiziana. E tanta forza a quanti ogni giorno lottano contro questa terribile malattia. Viva l’amicizia. Insieme, si possono fare cose bellissime. Insieme, possiamo regalare un sorriso“, questo il racconto di Josi Della Ragione. Il post ha ricevuto molti like e commenti e soprattutto tanti messaggi d’auguri da parte di chi si è voluto congratulare con la coppia.

Il post di Josi Della Ragione