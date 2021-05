0 Facebook Miracolo di San Gennaro, anche questa mattina il sangue resta solido Napoli Città 2 Maggio 2021 10:53 Di redazione 1'

Il sangue di San Gennaro, anche questa mattina resta solido. Non si è compiuto il miracolo di maggio, neanche al secondo tentativo, avvenuto questa mattina durante la Messa delle ore 9 in Duomo.

Miracolo di San Gennaro, anche questa mattina il sangue resta solido

L’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia esorta i fedeli a non disperare: “Non cedete alla brama di leggere buoni o cattivi auspici in questo evento”. L’arcivescovo Battaglia ha ribadito che la vicinanza le Santo alla sua città non è data solo dal compimento del prodigio e che bisogna continuare a pregare in questo difficile momento di pandemia.

E’la seconda volta che il miracolo non si avvera da quando il mondo è invaso pandemia di Covid-19.