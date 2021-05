0 Facebook L’Inter vince lo scudetto e i tifosi si riversano in strada: assembramenti in piazza Duomo a Milano Cronaca 2 Maggio 2021 19:02 Di redazione 1'

L’Inter vince lo scudetto e i tifosi si riversano in strada: assembramenti in piazza Duomo a Milano. Non succede solo a Napoli, la folla di tifosi in vena di far festa dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter ha invaso anche Milano.

Come era prevedibile, anche se le norme per il contenimento del Coronavirus vietano festeggiamenti n pubblico, una folla di persone si è riunita in piazza Duomo a Milano, per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter.

Molti dei manifestanti erano senza mascherine e come già accadde quando il Napoli vinse la Coppa Italia, sono scattate le polemiche.

Per l’Inter si tratta del 19esimo scudetto, titolo che arriva a 11 anni dall’ultimo e che spezza il dominio della Juventus, che aveva vinto gli ultimi dieci campionati.