Barbara D’Urso attacca duramente Diletta Leotta: “Stai zitta e chiuditi in casa”

“Giornalisti brutti e cattivi che la fanno passare per una mangiauomini…”. Con queste parole Barbara D’Urso introduce in studio, l’argomento che riguarda Diletta Leotta. Una battuta ironica che già lascia preannunciare l’atteggiamento della conduttrice nei confronti del post al vetriolo che la conduttrice di Dazn ha scritto contro i paparazzi.

Rita Dalla Chiesa, ospite in collegamento del programma ha detto: “Io mai me la sono presa con loro, anzi dico sempre grazie. Se non ci fossero, esisteremmo meno dal punto di vista mediatico. La Leotta è carina, ma ha costruito il suo personaggio su cose del genere; è un problema suo la storia che vuol far credere di avere”.

Delle stesse idee Lory Del Santo, anch’ella presente in studio a Pomeriggio Cinque. “Spuntare sopra lo star system che ti ha fatto mangiare per lungo tempo è impensabile”, ha tuonato la regista. Dello stesso avviso Emanuela Folliero che ha fatto un ragionamento simile, riprendendo una riflessione di Selvaggia Lucarelli: “Se tu alimenti il mostro (del gossip, ndr), poi ti ritorna contro”.

A questo punto la d’Urso ha citato anche il passaggio di Diletta sulla nonna che crede a tutto quello che legge sui giornali: “Mia nonna ecc. ecc. e poi dopo due giorni escono quelle foto? Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i pararazzi. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa”.