Isola dei Famosi, Ignazio Moser bacia una concorrente: la reazione di Cecilia Rodriguez, la fidanzata

L’arrivo di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 sta destando già molto scompiglio. Il nuovo naufrago, approdato in Honduras, ha baciato una concorrente, Francesca Lodo. Cecilia Rodriguez ha assicurato: “Gli ho detto che ogni sua azione avrà una conseguenza”.

Ignazio Moser, non appena è sbarcato sull’Isola dei famosi 2021, ha avuto una missione da compiere. Il naufrago, infatti, ha dovuto fare la prova del bacio in apnea con Francesca Lodo. Per intenderci, la stessa prova che Gilles Rocca si era rifiutato di fare per rispetto della fidanzata Miriam Galanti. Moser non si è fatto problemi. Francesca ha precisato: “Non lo conosco. So che è fidanzato e io ho il massimo rispetto per gli uomini fidanzati o sposati, ma ho fame”.

Anche Cecilia Rodriguez è apparsa comprensiva con lei. Ci ha tenuto, però, a fare una raccomandazione al fidanzato: “Mi raccomando non tirare fuori la lingua, è solo un bacio a stampo. Bisogna essere chiari qui”. Ignazio è riuscito a far vincere la prova a Francesca, che finalmente ha potuto mangiare. Ovviamente non ha diviso la ricompensa con Moser, appena arrivato e dunque non affamato. La concorrente ha potuto decidere con chi mangiare e anziché scegliere Gilles Rocca, scelta che avrebbe provocato una sommossa in studio, ha scelto Andrea Cerioli.