0 Facebook Banda del buco nel cuore di Napoli, commessa trova ladro nel negozio e fugge: malviventi in fuga con bottino Cronaca 30 Aprile 2021 12:44 Di redazione 1'

Banda del buco in azione a Napoli questa mattina. Bersaglio del gruppo di malviventi è stata una nota gioielleria nel cuore di Chiaia, in via Filangieri, specializzata in vendita di monili e diamanti.

Banda del buco in azione in via Filangieri

L’assalto è avvenuto questa mattina, la commessa, che era all’interno del negozio per pulire prima dell’apertura, si è accorta che erano state spostate alcune cose, poi ha visto una persona dietro il bancone. Sotto choc è scappata subito fuori, chiudendo dietro di sé la porta temporizzata blindata. I ladri sono poi fuggiti via.

Al momento, oltre i carabinieri, sono al lavoro i vigili del fuoco per riaprire l’ingresso del negozio e poter quantificare l’eventuale bottino. I ladri sono entrati dal sottosuolo. Indagano i militari che si avvarranno delle telecamere interne ed esterne al negozio, ancora da quantificare il bottino.