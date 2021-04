0 Facebook Stefano De Martino dà consigli d’amore: “Se volete fidanzarvi parlate di me” Spettacolo 29 Aprile 2021 11:36 Di redazione 2'

Stefano De Martino elargisce consigli d’amore. Il ballerino napoletano è molto attivo sui social network e sebbene preferisca non condividere aspetti della sua vita privata, si diverte comunque a mantenere un filo diretto con i suoi followers e se si è ‘fortunati’ risponde anche alle domande che gli vengono fatte.

La richiesta di un fan a Stefano De Martino

Questa volta il bel ballerino napoletano ha condiviso con i suoi followers la richiesta di un fan e ironicamente ha dato consigli a chi vuole fidanzarsi. De Martino, dopo la separazione con Belen Rodriguez, non ha ancora ufficializzato alcuna relazione. Dall’estate scorsa però, sono tantissime le ‘nuove fiamme’ che gli sono state avvicinate. E adesso, sebbene per la cronaca sia single, ha dato alcuni suggerimenti a chi invece è innamorato.

I consigli di Stefano De Martino

Un fan gli ha fatto in privato una richiesta: “Ciao Stefano volevo raccontarti in breve un regalo speciale che volevo fare alla mia fidanzata Chiara. Sembra buffo, ma premetto che la mia prima chat con lei è nata parlando proprio di te, ed oggi siamo fidanzati da 3 anni. Tra poco è il suo compleanno e volevo farle una richiesta speciale, potresti mandarle un video d’auguri? Ti stimiamo tanto”. De Martino ha condiviso questa richiesta in una delle sue storie su Instagram e ha aggiunto un commento per i suoi seguaci: “Da oggi fate come lui, se volete fidanzarvi, anziché approcciare con le solite frasi di circostanza provate a parlare di me, anche male, vale tutto”.

Il bel De Martino ancora una volta dimostra la sua vicinanza alle persone che lo seguono. Con l’ironia napoletana che lo contraddistingue, si è divertito a dare ‘consigli d’amore’.