Napoli piange la morte di un’altra giovanissimo ragazzo, si tratta di Mario Vincitore. Il giovane è deceduto prematuramente a soli 25 anni, gettando nello sconforto tutta la comunità. Mario era un caro amico di Vincenzo Ruggiero, tragicamente ucciso ad Aversa nel luglio del 2017 per ragioni passionali.

A dare la notizia della morte di Mario è stata proprio la pagina Facebook ‘Io mi chiamo Vincenzo’, dedicata al ragazzo deceduto 4 anni fa: “Ciao Angelo bello, è da un po’ che non ti scrivo. Come va la vita lassù?! Qui si va avanti a stenti da quando non ci sei più. Hai saputo?! Il tuo amico Mario Vincitore ti sta raggiungendo, mi raccomando fate i bravi lassù e vegliate sempre sui vostri genitori che non si danno pace per la vostra prematura scomparsa!

Sarà difficile questa vita senza di voi!”.

I messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Tra i tanti spiccano quelli degli amici di Mario, che visibilmente commossi e increduli, hanno voluto ricordare il ragazzo. “Non ci sono parole, le notizie che non vorresti mai avere… Avevi solo 25 anni non doveva andare così c’erano tante cose che dovevi fare ancora, la vita tante volte ti da ma tante altre volte ti toglie e quando lo fa in questo modo ti chiedi sempre il perché….. Perché un ragazzo così bello d animo , gioioso, e pieno di vita deve andare via in questo modo…. Vola più in alto che puoi amico mio , anima rara dai tanta forza a mamma e a tua sorella che ora ne hanno davvero tanto bisogno… Ti vogliamo bene MARIO“, scrive l’amica Ilaria.

Il ricordo commovente

E ancora sui social si legge un tenero ricordo di un’amica di Mario, che ha affidato al web il suo sfogo, per la prematura morte dell’amico: “Penso al suo bellissimo sorriso, alla sua risata, ai suoi balletti, al suo amore per la vita e alla sua gioia nel viverla…e non posso credere che proprio lui non ci sia più. Era bello come il sole e buono come il pane. Vero come pochi ho conosciuto nella vita. Ci ho messo un po’ a realizzare e subito mi son scese le lacrime, nonostante non avessimo più rapporti da molti anni, ogni momento trascorso con lui è impresso nella mia memoria come se fosse stato ieri; mi ha aiutata, mi ha ospitata a casa sua, riusciva sempre a tirarmi su di morale e a farmi dimenticare i problemi. Era unico” .

“Ricordo che un pomeriggio a casa sua vedemmo insieme il film “Burlesque” e ci piacque così tanto che dopo facemmo dei video, dove facevamo gli scemi a cantare e ballare.

Mi son rimasti così impressi tutti quei momenti che, anche dopo anni, dopo che avevamo già perso i contatti, ogni volta che ho rivisto quel film mi tornava in mente lui e mi spuntava un sorriso.

Ora se mi capiterà di riguardarlo non credo riuscirò a sorridere… È così ingiusto! Così presto, in questo modo, é inaccettabile. Io sto così, non oso immaginare la tua famiglia e tutte le persone che hanno continuato ad averti nella loro vita ogni giorno. Tu che sei una persona che lascia un segno indelebile, tu che sei indimenticabile. E infatti stai sicuro che non sarai dimenticato, mai. Arrivederci, Mario”.