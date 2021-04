0 Facebook Dramma in Campania, addio a Valentino: “Aveva soltanto 29 anni” Cronaca 28 Aprile 2021 21:58 Di redazione 2'

“L’intera comunità di San Marzano sul Sarno questa mattina ha appreso con sgomento e dolore vivissimo la prematura scomparsa di Valentino Ruggiero. Un giovane seminarista di 29 anni, che stava costruendo, passo dopo passo, la sua vocazione religiosa. Mi stringo con affetto alla mamma Anna D’Avino e alle sorelle Rosa Maria Grazia e Serena, affrante da una sofferenza immane. Conoscevo Valentino e avevo apprezzato sin dall’inizio la sua generosità d’animo e la sua sensibilità. Oggi perdiamo tutti un tassello importante della nostra comunità”.

A scrivere queste parole è stata Carmela Zuottolo, Sindaco di San Marzano sul Sarno, località in provincia di Salerno. Frasi dedicate al ricordo di Valentino Ruggiero giovane vita portata via dal coronavirus. La vittima aveva solo 29 anni.

“In ottemperanza alle vigenti disposizioni di contrasto al Covid-19, domani 29 aprile alle ore 12 presso il cimitero di San Marzano sul Sarno ci sarà la benedizione della salma del nostro caro confratello vocazionista Valentino Ruggiero. Vi chiediamo ancora una volta la vostra vicinanza spirituale soprattutto per la famiglia naturale di Valentino e per la sua comunità religiosa”, ha scritto Don Giustino Maria Russolillo della SS. Trinità, fondatore dei Vocazionisti.

A queste voci si è aggiunta quella della ‘Pastorale Giovanile Vocazionista’: “Oggi la giornata inizia per noi sulla terra con una notizia triste, Valentino un nostro giovane confratello vocazionista si è spento. Nei nostri cuori restano il tuo sorriso, il tuo amore e devozione per i santi, la tua disponibilità al servizio, le lunghe chiacchierate per crescere e migliorarci insieme; le barzellette e le battute fraterne. Che la terra ti sia lieve Valentino e il Signore Gesù eterno Sacerdote, ti accolga nel Suo Regno di luce e di pace. Ci stringiamo alla famiglia Ruggiero e alla famiglia vocazionista e a quanti gli hanno voluto bn in terra… Ci vediamo in Paradiso Vale!”.