0 Facebook Aggressione a Poggioreale, detenuto rifiuta le cure e si scaglia contro il personale del 118 Cronaca 26 Aprile 2021 16:37 Di redazione 2'

Ancora una violenta aggressione a Napoli, a danno del personale sanitario. Si tratta del ventiduesimo attacco in Campania dall’inizio dell’anno a oggi. A dare notizia della vicenda è stata ancora una volta la pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, l’associazione che s’impegna a raccogliere le denunce del personale sanitario campano.

Aggressione a Poggioreale, detenuto rifiuta le cure e si scaglia contro il personale del 118

La violenza è avvenuta a Poggioreale. In un post pubblicato sui social si legge: “Questa notte, intorno alle ore 2.00, l’equipaggio della postazione 118 Miano ha subito un’aggressione nel carcere di Poggioreale da un detenuto all’interno del padiglione San Paolo, dove sono collocate le stanze adibite al ricovero. L’equipaggio, arrivato al cospetto del paziente da trasferire in pronto soccorso è stato da subito fatto oggetto d’ingiurie e da atteggiamenti intimidatori, ma nonostante tutto, gli operatori hanno cercato di tranquillizzare il paziente che si rifiutava categoricamente di essere trasportato.

L’equipaggio, in contatto diretto con la centrale, decideva di assecondare la volontà del paziente quando a un certo punto quest’ultimo lancia verso gli operatori del 118 una flebo di vetro a sua disposizione colpendoli violentemente. Il tutto al cospetto di 10 agenti della polizia penitenziaria e al cospetto della Dottoressa della struttura.

Fortunatamente nulla di grave per gli operatori che riprendono con professionalità il servizio.”:

Questo il resoconto dell’equipaggio medico intervenuto la scorsa notte.

IL POST DI NESSUNO TOCCHI IPPOCRATE