Belen Rodriguez manda un messaggio Pio e Amedeo durante la diretta: “Ve lo devo dire”

La nuova puntata di Felicissima Sera ha regalato tanti momenti esilaranti. Tra i commenti social quelli di alcuni vip che hanno seguito con piacere la puntata in onda su Canale 5.

Non è tardato ad arrivare anche il messaggio di Belen Rodriguez che ha voluto far sapere al duo comico cosa ne pensava dello show, proprio in diretta con una Stories su Instagram.

L’argentina ha pubblicato un video in cui rideva e ha scritto: “Siete bravissimi”. Pace fatta e sancita dai social allora tra la showgirl e il duo pugliese. Pio e Amedeo infatti avevano preso in giro Stefano De Martino durante il corso della prima puntata di Amici di Maria De Filippi. La battuta riguardava la gravidanza dell’argentina, che aspetta una secondogenita dal nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. Il giorno dopo la showgirl aveva pubblicato l’immagine di una saponetta su Instagram con tanto di post “Sciacquatevi la bocca”. Tutti avevano ricollegato il post al duo comico, ma una settimana dopo è arrivata la smentita dei diretti interessati e venerdì sera la conferma della Rodriguez.