Dramma a Orta di Atella, addio a Luciano Fiorillo morto improvvisamente a 52 anni
Cronaca 23 Aprile 2021

Lacrime a Orta di Atella per la prematura morte di Luciano Fiorillo. L’uomo, che il prossimo settembre avrebbe compiuto 52 anni, era conosciuto e amato da tutti nella zona. In queste ore la notizia del suo decesso ha fatto commosso tutta la comunità.

A dare la triste notizia è stata la sorella, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “L’amore che unisce due fratelli, resterà sempre eterno! Anche se nel corso degli anni ci sono incomprensioni! Sei mio fratello, ma in tante occasioni sei stato mio padre, mio amico, spesso sei stato tu ad insegnare tante cose a me! Non passerà un solo giorno in cui non mi mancherai”.

Centinaia i messaggi di cordoglio su Facebook: “Quante risate fatte insieme…ancora non ci credo”; “Persona umile e buona…fai buon viaggio”. “Mancherai a tutti non ci posso credere che non ci vediamo più ma un giorno ci incontreremo di nuovo”.