Napoli, lutto nel mondo accademico: morta la prof. dell'Orientale Lidia Curti
Cronaca 22 Aprile 2021 13:10

Lutto nel mondo accademico napoletano. Ieri sera è venuta a mancare Lidia Curti, professore onorario all’Università di Napoli “L’Orientale”. La docente, pilastro del polo universitario, era una stimata ricercatrice, i cui interessi erano la letteratura diasporica femminile, la migrazione nelle pratiche artistiche, e le contro-genealogie del pensiero femminista contemporaneo.

A dare la notizia della sua morte è stato il marito, il professore Iain Michael Chambers, che sul suo profilo social ha scritto: “A life, a love/Una vita, un amore… ‘in the slipstream, between the viaducts of your dream’… Lidia Curti (1932 – 2021)”.

La professoressa Curti era molto amata dai suoi alunni, per i quali rappresentava un modello d’ispirazione. La notizia della sua morte infatti ha lasciato attoniti tutti gli studenti dell’Orientale. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. La Tamu Edizioni ha scritto: “Ieri sera è venuta a mancare Lidia Curti, teorica femminista e postcoloniale e maestra di pensiero per tutt* noi. Lidia ha attraversato la nostra comunità con la sua tenace prospettiva femminista, con uno sguardo sempre lucido sulle molteplici oppressioni di genere, razza e classe che viviamo quotidianamente. Negli ultimi mesi siamo stat* felici di condividere con lei i nostri primi passi, che lei ha accompagnato come sempre con grande entusiasmo e partecipazione. Nel ricordare Lidia Curti, il suo pensiero, la donna straordinaria che è stata, ci stringiamo intorno a Iain Michael Chambers e a tutte le persone che l’hanno amata”.

Tra i messaggi di commozione arrivati alla famiglia, anche quello della Società Italiana delle Letterate, che si è unita al cordoglio delle molte e molti che hanno trovato nella figura, nella scrittura e nell’operato intellettuale di Lidia Curti un riferimento tangibile per guardare al futuro di tutti i femminismi.