L'attacco di Chef Rubio a Brumotti dopo l'aggressione: "Infame, troppo poche te ne hanno date" L'attacco di Chef Rubio a Brumotti dopo l'aggressione. Anche i carabinieri coinvolti nella reazione dei residenti del quartiere romano Spettacolo 22 Aprile 2021

Altro episodio spiacevole per Vittorio Brumotti nelle vesti di inviato per ‘Striscia la notizia‘. Brumotti è ormai noto per i suoi tour nelle basi di spaccio in tutta Italia. Il suo modo di fare giornalismo però non piace a tutti.

Anche a Roma, quartiere Quarticciolo, l’inviato è stato vittima di un’aggressione. Molti residenti del quartiere infastiditi dalle telecamere si sono scagliati contro Brumotti e la troupe di Canale 5.

L’attacco di Chef Rubio a Brumotti dopo l’aggressione

È stato necessario l’intervento dei carabinieri, anche loro vittime delle tensioni che c’erano in quel momento. Sulla vicenda è intervenuto a gamba tesa Chef Rubio: “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date“.