Covid, Nuovo Dpcm: per gli spostamenti arriva la certificazione verde
21 Aprile 2021

In giornata il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il nuovo decreto che disciplinerà l’apertura delle attività commerciali, gli spostamenti tra regioni in Italia e il ritorno in zona gialla a partire dal 26 aprile. Tra le novità dovrebbe esserci, almeno stando alla bozza, il “certificato verde” che servirà per spostarsi dalle regioni in zona rossa o arancione.

Il provvedimento riguarda quindi anche la Campania che pare resterà in arancione per un’altra settimana. Solo 12 regioni, infatti, da lunedì 26 torneranno in giallo. La regione guidata da Vincenzo De Luca ha ancora un indice RT vicino all’uno e presenta un numero di positivi ancora alto (i 1750 nuovi positivi di ieri è stato il dato più alto in Italia), anche se la situazione negli ospedali è in netto miglioramento.

Stando alla bozza che in queste ore circola sugli organi di stampa: “Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi”. Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare “una delle seguenti condizioni”: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.