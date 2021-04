0 Facebook Bufera in diretta dalla D’Urso: “Cosa mi importa chi è lei”. Barbara spiazzata Spettacolo 21 Aprile 2021 21:33 Di redazione 1'

Caos in studio a Pomeriggio 5, l’ospite perde la testa e Barbara D’Urso è costretta ad intervenire. Oggi in trasmissione si è tornati a parlare delle discussioni tra vicini.

Barbara D’Urso, nel suo spazio “vicini in guerra”, cerca di chiarire le controversie segnalate dai telespettatori. Protagonista della lite la signora Anna e alcuni suoi vicini di casa.

La signora vivrebbe chiusa in casa per paura del Covid, tenendo il terrazzo in condizioni poco igieniche, provocando le ire del vicinato. L’inviata di Pomeriggio 5 ha provato ad intervistare la signora, ma lei s’infuria: “Cosa mi importa chi è lei. È troppo insistente… Io sto in casa con la cuffietta perché davanti alla mia porta c’è un porto di mare. Dall’appartamento della mia vicina ci sono persone che vanno e vengono. Me la tengo stretta la mia salute, perché è una”.