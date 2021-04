0 Facebook Non funzionano i freni, uomo si lancia da camion in corsa e muore: credeva che collega non riuscisse a fermare il tir Cronaca 20 Aprile 2021 16:27 Di redazione 2'

Pensava di salvarsi, gettandosi dal camion in corsa, ma purtroppo è morto battendo violentemente la testa. Un uomo si è catapultato fuori da un tir temendo che il conducente non fosse in grado di manovrarlo a causa di un malfunzionamento dei freni.

Così ha aperto la portiera e si è lanciato fuori, ma e’ morto dopo aver sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. E’ successo a San Baronto, in provincia di Pistoia. L’uomo, un operaio di 51 anni residente a Seravezza, stava viaggiando a bordo di un’autocisterna, alla cui guida c’era un collega. Quest’ultimo, secondo la testimonianza fatta ai carabinieri, avrebbe iniziato a perdere il controllo del mezzo in quanto i freni non avrebbero risposto ai comandi e il 51enne, temendo il peggio, ha aperto lo sportello e si e’ gettato in piena corsa, sbattendo la testa a terra.

Nel frattempo l’uomo alla guida e’ riuscito a bloccare il camion facendolo strusciare lungo la parete della montagna che delimita il bordo esterno della carreggiata. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, per il cinquantunenne non c’era più nulla da fare.