Verso le 22:30 in Torre Annunziata nel piazzale dell’area di un parcheggio privato in via IV Novembre Maurizio Cerrato, cl 59 incensurato – probabilmente dopo una lite per futili motivi legati a un parcheggio – veniva aggredito e poi ucciso con un fendente al torace.

I carabinieri della sezione operativa della compagni di Torre Annunziata hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’evento e per rintracciare chi ha colpito il 61enne.