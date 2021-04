0 Facebook Paura a Lievri, Dario è scomparso. La famiglia: “Aiutateci a ritrovarlo” Cronaca 19 Aprile 2021 17:00 Di redazione 1'

Grande apprensione in queste ore a Liveri, in provincia di Napoli, dove non si hanno più notizie di Dario. L’uomo si è allontanato da casa con la sua automobile, una Mercedes blu, senza avvisare amici né parenti.

I suoi familiari hanno lanciato un appello sui social, affinché chiunque abbia sue notizie possa contattarli per aiutarli nelle ricerche. “Scomparso Dario, alto 1,80m , magro, occhi verdi e capelli corti. Tatuaggio a forma di cuore sul lobo destro. Guidava una Mercedes blu, targa dv038mw. Se lo vedete avvisare i carabinieri o chiamare: +39 3387233530 Maria; +39 3336271406 Sergio”