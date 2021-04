0 Facebook Lutto per Antonella Clerici, il messaggio d’addio: “Sei stata tanti anni con me. Un abbraccio ai tuoi figli e tuo marito” Spettacolo 16 Aprile 2021 16:56 Di redazione 1'

Antonella Clerici è stata colpita da un lutto. La nota conduttrice, lavora in Rai da tanti anni, e per lei è diventata di fatto una seconda famiglia. Per questo motivo la scomparsa di una collaboratrice del programma “E’ sempre mezzogiorno” è stata per lei una grave perdita.

Lutto per Antonella Clerici

Si chiamava Carmela ed è stata portata via dal Covid-19, era una giovane donna che lavorava dietro le quinte del programma condotto da Antonella Clerici. La conduttrice ha voluto ricordarla durante la diretta, spiegando come per lei fosse una di famiglia.

“Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti. E’ stata tanti anni con me una suggeritrice, una gobbista che si chiama, che si chiamava purtroppo, Carmela. Giovane, una donna sempre sorridente, che è mancata giovanissima per Covid. Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a suo marito Fabrizio, che anche lui lavora in Rai, e ai suoi figli. Scusate se faccio questa cosa, ma noi qui ci conosciamo tutti, lavoriamo insieme e ci vogliamo bene e lei mi è stata vicina tanti anni e volevo ricordarla”, queste le parole della Clerici.