0 Facebook La bontà dei sughi tradizionali in barattolo, dall’idea giovani napoletani nasce Vestalia La storia di Roberto, Luca, Fabrizio e Giulio che portano a tavola con ricette uniche e tradizionali l'intensità dei sapori italiani News 16 Aprile 2021 17:44 Di Sveva Scalvenzi 2'

Il loro motto è “non fermarsi mai” e leggendo la loro storia e il cammino percorso per arrivare fino alla nascita di Vestalia non possiamo far altro che crederci. Luca, Roberto, Fabrizio e Giulio, quattro giovani napoletani che si sono ritrovati in un progetto unico e ambizioso, la preparazione di sughi tradizionali da vendere in barattolo. Non si tratta dei canonici “sughi pronti”, se qualcuno dei quattro founder sente pronunciare queste parole non la prende assolutamente bene e basta assaggiare una delle loro ricette per accorgersene fin dal primo boccone.

Questo perché i prodotti Vestalia differiscono totalmente dai preparati come li conosciamo, non solo per l’unicità delle ricette, che sono quelle tramandate da generazione in generazione, “dalla mamma della mamma della nonna” e per la genuinità delle materie prime, ma anche perché dietro c’è un rigoroso processo di invasettamento e sterilizzazione, che rende possibile conservare l’intensità dei sapori proprio come se il sugo fosse stato appena preparato. Il risultato? Primi piatti ‘stellati’. Genovese, ragù, salsicce e broccoli, patate, bolognese e poi le ricette di mare fatte in collaborazione con il noto pescivendolo partenopeo, Peppe Di Napoli, la scelta è vastissima.

Luca, Roberto, Fabrizio e Giulio non si sono mai fermati. A loro va dato il merito di aver avuto il coraggio di non abbandonare il grande sogno che avevano e nel maggio 2020 dalle ceneri della prima ondata del Covid hanno fondato Vestalia, hanno creduto fino all’ultimo che avevano qualcosa di grande da realizzare e che la crisi pandemica non poteva arrestarli. Sono andati avanti per la loro strada, nonostante attorno tante aziende erano in crisi o addirittura chiudevano, i quattro giovani di Vestalia avevano in mente un solo obiettivo: dare forma al loro progetto, certi che fosse vincente e che potesse fare davvero la differenza nel mondo dei sughi preparati e ci sono riusciti. Assaporare per credere.