0 Facebook Gelo a ‘Pomeriggio 5’, Barbara D’Urso interrompe tutto e scoppia in lacrime: “Scusate, non ce la faccio” Barbara D'Urso in lacrime a 'Pomeriggio 5'. Imbarazzo negli studi Mediaset di Canale 5, dove la conduttrice ha interrotto un'intervista Spettacolo 16 Aprile 2021 09:15 Di redazione 1'

Attimi di ilarità e commozione negli studi Mediaset dove si svolge ‘Pomeriggio 5‘. La trasmissione condotta da Barbara D’Urso e targata Mediaset ha visto come protagonista proprio la conduttrice napoletana.

Un siparietto che ha gelato il pubblico in studio, incuriosito e stupito quello a casa. La D’Urso ha improvvisamente interrotto un’intervista. Mentre lo ha fatto ha iniziato a ridere per poi scoppiare a piangere.

Barbara D’Urso in lacrime a ‘Pomeriggio 5’

“Scusate, non ce la faccio“, queste le parole della conduttrice. Il caso ha riguardato la relazione, ormai finita, tra l’ex naufraga Sarah Altobello e il suo manager Tony Toscano. L’esplosione emotiva è stata scatenata da una foto.

Nello specifico un selfie che ha mostrato proprio Toscano: “È apparso su un led un selfie del manager. Ma non è venuto bene in quella foto… È più carino nella foto insieme a Sarah“, queste le parole della D’Urso che hanno rotto il ghiaccio in trasmissione.