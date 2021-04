0 Facebook Vergogna a Cesa, donna positiva al covid insultata e minacciata dai vicini Cronaca 15 Aprile 2021 17:36 Di redazione 1'

Spiacevole episodio a Cesa, località in provincia di Caserta. Secondo quanto affermato dal Sindaco Enzo Guida, una donna – come denunciato dai familiari – sarebbe stata insultata e minacciata dai vicini perché positiva al coronavirus.

“Mi è stato segnalato un episodio brutto ed increscioso. Avere il Covid non deve essere ne una vergogna ne deve essere motivo di discriminazione. Una nostra concittadina, positiva al Virus, secondo quel che mi hanno segnalato i familiari, è stata insultata e minacciata dai suoi vicini.

Dobbiamo restare umani, dobbiamo essere civili. Contrarre il Covid non è una colpa, soprattutto quando questa infezione ha assunto i caratteri della diffusione mondiale. Mi auguro che ciò non accada più, ma soprattutto si comprenda che dobbiamo dare una mano a chi soffre, chi sta combattendo una battaglia difficile, contro un nemico invisibile e subdolo. Deve vincere l’intelligenza e non la paura”.

Queste le parole del primo cittadino.