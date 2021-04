0 Facebook Paura a Torre del Greco, Giacomo Sognamiglio scomparso da casa da 2 giorni Cronaca 15 Aprile 2021 12:51 Di redazione 2'

Ore di apprensione per Giacomo Scognamiglio, giovane di 36 anni scomparso da Torre del Greco. il 13 aprile. La famiglia non ha sue notizie dalle 11 di mattina del 13 aprile e in preda alla disperazione, hanno lanciato un appello su social e attraverso il programma televisivo ‘Chi l’ha visto?’

Paura a Torre del Greco, Giacomo Sognamiglio scomparso da casa da 2 giorni

Giacomo è alto circa 1.80 m., è di corporatura robusta, occhi castani e capelli rasati. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans blu scuri, una maglia blu, scarpe e giubbino neri.

I familiari avvisano che Giacomo ha bisogno di assumere dei farmaci che non aveva con sé al momento della scomparsa. Il giovane potrebbe essere fra Napoli e Roma.

Chiunque lo vedesse è pregato di contattare i seguenti numeri:

392/5709088 Anna

380/6951871 Ciro

327/8644332 Alberto

Gli appelli sui social

Tantissimi i messaggi di appello apparsi in queste ore sui social: “URGENTISSIMO!!!!! Vi prego, aiutateci ad operare la massima diffusione, soprattutto per gli amici della zona di Napoli e Roma. E’ scomparso da Torre Del Greco il 13 aprile, alle 11.30 circa, Giacomo Scognamiglio. Ha 36 anni, è alto circa 1.80 m, corporatura robusta. Occhi castani, capelli rasati. Indossava un paio di jeans blu scuri, una maglia blu, scarpe e giubbino neri. Ha necessità di assumere farmaci che non ha con sé. Chiunque lo vedesse è pregato di contattare uno dei seguenti numeri: 327/8644332 Alberto X favore aiutateci e urgente”.