Paura a San Felice a Cancello, ragazzina trovata in una pozza di sangue con ferite da taglio Cronaca 15 Aprile 2021 16:34

Attimi di paura a San Felice a Cancello, nella frazione di Talanico, dove una ragazzina è stata trovata in una pozza di sangue con numerose ferite da armi da taglio. Le lesioni sono state riscontrate su entrambi i polsi dell’adolescente.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale Compagnia e un’ambulanza. I sanitari dopo aver medicato la ragazza, l’hanno presa in cure per il trasferimento in ospedale. Al momento non risulta in pericolo di vita.

Secondo le prime ipotesi, la posizione dei tagli fa protendere per un gesto volontario della ragazza e non un’aggressione da parte di ignoti.