0 Facebook Grande festa a Parete, Pasquale bimbo di 4 anni guarisce dal Covid e torna a casa dai genitori Cronaca 15 Aprile 2021 11:45 Di redazione 2'

Grande festa a Perete, in provincia di Caserta, per il ritorno a casa del piccolo Pasquale M., bimbo di 4 anni che era ricoverato al Policlinico Federico II, in seguito a complicazioni da Covid-19.

Grande festa a Parete, Pasquale bimbo di 4 anni guarisce dal Covid e torna a casa dai genitori

Le condizioni di salute del piccolo Pasquale avevano tenuto tutta la cittadinanza con il fiato sospeso. Da giorni infatti, si trovava nel reparto di pediatria dell’ospedale, con febbre a 41, tosse e difficoltà respiratorie. Oggi finalmente, il piccolo sta bene è può tornare a casa dai genitori.

Visto che i suoi familiari sono ancora positivi al virus, è stata messa a disposizione un’ambulanza per riaccompagnare Pasquale a casa sua. A dare la splendida notizia della guarigione di Pasquale è stato il sindaco del comune, Gino Pellegrino, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Il bambino di 4 anni ricoverato al reparto pediatrico covid del Policlinico Federico II per covid-19 che ha destato tanta preoccupazione nella popolazione è fuori pericolo ed è stato appena dimesso. Visto che i familiari sono ancora positivi e in isolamento, l’ambulanza messa a disposizione dal Comune lo sta riaccompagnando a casa. Finalmente stasera starà di nuovo con i suoi affetti e nella propria abitazione. La città si stringe alla gioia della famiglia”.

IL POST DEL SINDACO