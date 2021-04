0 Facebook Lacrime a Montesarchio, Omar Caporaso muore a soli 41 anni Cronaca 14 Aprile 2021 16:11 Di redazione 2'

Lacrime a Montesarchio, in provincia di Benevento, per la morte di Omar Caporaso. L’uomo aveva soli 41 anni ed morto a causa di una brutta malattia, contro la quale combatteva da tempo.

Omar era sposato da poco con Marina ed era molto conosciuto nella zona. A dare la tragica notizie è stato il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Dire addio a un giovane è sempre atroce. Farlo da sindaco, in una comunità in cui ci si conosce tutti lo è anche di più. Lo è perché Omar era il volto bello della nostra cittadina: ne era il sorriso, perché ovunque lo si incontrava era pronto a regalarne uno, magari con una battuta, o uno sfottò tra il tifo per la sua Inter e la sua costante giovialità, spesso travolgente. Seppur atroce salutarlo, dopo che un brutto male ce l’ha sottratto, quel sorriso ci resta, e resta tra le cose belle della nostra comunità. Il mio abbraccio, in rappresentanza di tutto il paese, va alla sua famiglia con cui condivido l’enorme dolore”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore: “Eri e resterai l’icona del bravo ragazzo, una persona educata, rispettosa verso tutti e molto solare” scrive un amico su Facebook.