0 Facebook Il gesto di Viktor Osimhen per la donna che vende acqua in Nigeria Il gesto di Viktor Osimhen. L'attaccante del Napoli ha trovato grazie ad un appello lanciato sui social la donna in Nigeria. Scatta la raccolta fondi Calcio Napoli 14 Aprile 2021 09:00 Di redazione 1'

“L’ho trovata. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, Dio vi benedica“. Viktor Osimhen, l’attaccante del Napoli ha annunciato attraverso i suoi profili social di aver trovato la ragazza senza una gamba che vende l’acqua per le strade di Lagos, in Nigeria.

Osimhen ha ricordato che da ragazzino faceva lo stesso difficile lavoro e ieri aveva pubblicato la foto della ragazza, scrivendo: “E’ veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza“.

La sua ricerca e’ andata a buon fine e il calciatore e’ riuscito a parlare con lei, decidendo di aiutarla. Al via anche una raccolta fondi.